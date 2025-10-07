Getränkehersteller: „Nur die Klassiker bleiben“

„Produkte verschwinden wieder vom Markt“

Während Kunden bei den Gebinden also flexibel sind, setzen sie beim Getränk an sich auf Altbewährtes. „Trends kommen, aber genauso schnell gehen sie wieder“, so Moser. „Wir haben viel probiert, etwa Sportgetränke. Der kurzfristige Trend wurde aufgegriffen, aber das Kundenbedürfnis entwickelt sich weiter, und die Produkte verschwinden wieder vom Markt.“ Sein Fazit „Was bleibt, sind die Klassiker, alles andere sind Modeerscheinungen.“