8:0! Voitsberger deklassieren Deutschlandsberg

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Runde in der Regionalliga Mitte. Leader LASK Amateure und Kalsdorf trennten sich 1:1. Einen Kantersieg der besonderen Art feierte Bundesliga-Absteiger Voitsberg. Die Preiss-Elf schoss Deutschlandsberg mit 8:0 vom Feld. Im Video gibt es die noch einmal die Highlights der Spiele.