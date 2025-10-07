Remis im Spitzenspiel

8:0! Voitsberger deklassieren Deutschlandsberg

Dritte Liga
07.10.2025 16:07
0 Kommentare

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Runde in der Regionalliga Mitte. Leader LASK Amateure und Kalsdorf trennten sich 1:1. Einen Kantersieg der besonderen Art feierte Bundesliga-Absteiger Voitsberg. Die Preiss-Elf schoss Deutschlandsberg mit 8:0 vom Feld. Im Video gibt es die noch einmal die Highlights der Spiele.

Weitere Videos
Kufstein sieglos
Fußballfest war für Imst nur teilweise ein Erfolg
Dritte Liga
Sportclub desolat
Leobendorf eilt zum Winterkönig – FavAC gewinnt
Dritte Liga
Tirolerderby:
LIVESTREAM: Imst empfängt Leader Wacker Innsbruck
Fußball Dritte Liga
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf