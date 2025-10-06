Vorteilswelt
Ortschef als Trainer

Der Fast-Abstieg war sogar ein Segen für Attergau

Oberösterreich
06.10.2025 18:00
Spitzenspiel in der 2. Klasse Süd zwischen Zell und Attergau.
Spitzenspiel in der 2. Klasse Süd zwischen Zell und Attergau.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Mit dem 1:3 im großen Spitzenduell gegen Zell am Moos kann Leader Attergau gut leben. Der Siegerklub hofft auf eine baldige Zusage des Landes Oberösterreich für den anstehenden Neubau des Vereinsheims. Attergau kann dabei auch auf die Unterstützung eines prominenten Nachwuchstrainers hoffen. 

Zells sportlicher Leiter Robert Hammerl war nach dem 3:1 seiner Truppe gegen Tabellenführer Attergau sichtlich stolz. „Wir haben verdient gewonnen, obwohl wir durch einige Verletzungen wie die von Kapitän Daniel Ensinger stark ersatzgeschwächt waren“, so Hammerl, der mit dem Verein und Landesunterstützung 2026 ein Großprojekt für den Verein am Irrsee in Angriff nimmt: „Wir hoffen, dass wir dann mit dem Neubau des Kabinengebäudes beginnen können.“ Wobei die Zeller mit Bürgermeister Günther Pfarl sogar einen Nachwuchstrainer in ihren Reihen haben. Hammerl: „Unser Bürgermeister ist sehr engagiert, unterstützt den Klub und kümmert sich selbst um die jungen Spieler.“ Nebenbei werkt Politiker Pfarl auch als Trainer der Kampfmannschaft von Neukirchen an der Vöckla.

Oberösterreich

