Der Fast-Abstieg war sogar ein Segen für Attergau

Zells sportlicher Leiter Robert Hammerl war nach dem 3:1 seiner Truppe gegen Tabellenführer Attergau sichtlich stolz. „Wir haben verdient gewonnen, obwohl wir durch einige Verletzungen wie die von Kapitän Daniel Ensinger stark ersatzgeschwächt waren“, so Hammerl, der mit dem Verein und Landesunterstützung 2026 ein Großprojekt für den Verein am Irrsee in Angriff nimmt: „Wir hoffen, dass wir dann mit dem Neubau des Kabinengebäudes beginnen können.“ Wobei die Zeller mit Bürgermeister Günther Pfarl sogar einen Nachwuchstrainer in ihren Reihen haben. Hammerl: „Unser Bürgermeister ist sehr engagiert, unterstützt den Klub und kümmert sich selbst um die jungen Spieler.“ Nebenbei werkt Politiker Pfarl auch als Trainer der Kampfmannschaft von Neukirchen an der Vöckla.