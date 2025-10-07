Palais als neuer Schauplatz für „Mosaik“-Konzerte

Das traditionsreiche Palais Kaufmännischer Verein Linz, seit jeher ein Fixpunkt der Ballsaison, wird jetzt auch zur Bühne für erlesene Kammermusik. Das Bruckner Orchester Linz startet hier seine neue Konzertreihe „Mosaik“ – und bringt damit hautnahes Musikerleben an einen Ort voller Geschichte und Glanz.
„Kammermusik ist eine Spielwiese für das Orchester. Das Besondere ist, dass die MusikerInnen ihr Programm selbst gestalten“, sagt Daniel Hochreiter, der neue künstlerische Direktor des Bruckner Orchesters.
Er freut sich, dass das Palais Linz der Kammermusik Platz bietet – noch dazu einen wunderschönen: den prunkvollen Bildersaal.
Konzerte, bunt wie ein Mosaik
Auch Rafael Hintersteiner, Geschäftsführer des Palais Linz, schwärmt vom Bildersaal: „Ein Raum mit Geschichte, aber auch mit Wohnzimmerfeeling.“
Genau hier werden Musikerinnen und Musiker des Bruckner Orchesters fünf ganz unterschiedliche Abende gestalten – von Beethoven bis Schubert, von unterhaltsam bis tiefgründig, so bunt wie ein Mosaik.
Neuer Konzertflügel und erschwingliche Tickets
Das Besondere: Das Publikum ist nah dran. Der Bildersaal hat zudem ein neues Prunkstück: Einen Bechstein-Konzertflügel. Unterstützt wird das Musikprogramm eben von Bechstein und auch von der Sparkasse OÖ.
Erstmals ein günstiges Abo
Die Konzertreihe im Palais Linz startet am Donnerstag, 16. Oktober. Die Tickets sind bewusst erschwinglich: 25 Euro im Vorverkauf, es gibt auch Ermäßigungen, etwa für AK-Card-BesitzerInnen. Und erstmals gibt es auch ein Abo um 100 Euro für alle fünf Konzerte.
Kommentare
