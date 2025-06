ÖGK: Die Gruppenpraxis als Zukunft der Gesundheit

Der Ausbau war am Beginn noch zögerlich, in den letzten Jahren hat sich aber einiges getan. So wurde die erste Kinder-PVE im Jahr 2023 eröffnet, mittlerweile gibt es derer 13 in ganz Österreich. Die Zahl der PVEs könnte noch heuer auf bis zu 130 steigen. In den PVEs sind bis zu 14 Berufsgruppen vertreten. Von Ärzten aller Fachrichtungen über diplomiertem Pflegepersonal, Therapeuten, Sozialarbeiter und anderen Gesundheitsberufen.