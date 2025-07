Der zerstörte Zwerg könnte bald wieder stehen

„Die Brüche können geheilt werden.“ Das ist die gute Nachricht, die die Werkstatt von Steinmetz Reichl in Hallein am Montag verlassen hat. In ersten provisorischen Schritten startete das Spezialisten-Team der Denkmalpfleger die Operation des rund 500 Kilogramm schweren Steingnoms aus dem Zwergerlgarten.