Trump verkauft „Daddy-Shirts“ mit seinem Gesicht

Das T-Shirt wird online von Trumps National Joint Fundraising Committee (JFC) für 35 Dollar in den Farben Orange und Marineblau angeboten. In einem E-Mail an alle Anhänger und republikanischen Parteigenossen warb das JFC mit den Worten: „Als Biden Präsident war, wurden wir auf der Weltbühne ausgelacht. Die ganze Welt ist auf uns rumgetrampelt.“