WAC-Präsident Riegler will endlich neues Gewand

Wer fürchtet sich vor einem Auswärtsspiel im Europacup? Beim WAC wohl niemand! In bislang 25 Partien auf Europas Bühne haben die „Wölfe“ mit sechs Auswärtssiegen genau doppelt so viele Erfolge eingefahren wie daheim! In Nikosia will man heute mit dem siebenten Streich zum insgesamt dritten Mal in eine Gruppe bzw. in die neue Liga-Phase.