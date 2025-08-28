WAC-Präsident Riegler will endlich neues Gewand

Spezieller Gastauftritt vor Schloss Schönbrunn
Bei Mega-Turnier:
Spielte man in Europa, hat sich der WAC sogar als kleine „Auswärtsmacht“ erwiesen. Am heutigen Donnerstag wartet im Play-off-Rückspiel der Conference League der „Backofen“ in Nikosia. Nach 2:1-Sieg im Hinspiel reicht Remis. „Aber nur verteidigen – das ist nicht unsere DNA!“ Und: Präsident Riegler will endlich neues Gewand!
Wer fürchtet sich vor einem Auswärtsspiel im Europacup? Beim WAC wohl niemand! In bislang 25 Partien auf Europas Bühne haben die „Wölfe“ mit sechs Auswärtssiegen genau doppelt so viele Erfolge eingefahren wie daheim! In Nikosia will man heute mit dem siebenten Streich zum insgesamt dritten Mal in eine Gruppe bzw. in die neue Liga-Phase.
