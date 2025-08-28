Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show

Cate Blanchett mit Wow-Dekolleté

Doch die modische Konkurrenz schlief in Venedig natürlich nicht! Denn auch Hollywood-Diva Cate Blanchett legte einen atemberaubenden Auftritt hin. In einem schwarzen Armani-Dress mit extratiefem Dekolleté, das fast bis zum Bauchnabel reichte, zählte sie neben den Klums zu den beliebtesten Fotomotiven des Abends.