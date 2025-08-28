Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show

Doppelter Glamour am Lido! Bei den Filmfestspielen von Venedig stahlen Heidi Klum und Tochter Leni mit ihren Korsett-Kleidern und viel Transparenz doch glatt der Hollywood-Prominenz die Show!
Das fesche Mama-Tochter-Duo weiß einfach, wie es alle Blicke auf sich zieht! Im raffinierten Partnerlook, der dennoch wiederum individuell war, strahlten Heidi und Leni bei der Premiere von „La Grazia“ in Venedig um die Wette.
Transparenz und Cut-outs
Während die 52-Jährige nämlich in einem Korsettkleid in zartem „Powder Pink“ eine tolle Figur machte, hatte sich Leni für ein Modell in Schwarz entschieden.
Beide Roben bestachen durch viel Transparenz und Cut-outs, die reichlich nackte Haut freigaben und die Dekolletés von Mama und Tochter fabelhaft in Szene setzten.
Dennoch wirkte Heidis Modell dank Raffungen an der Hüfte und Ärmeln, die über die Schulter fielen, ein wenig verspielter. Lenis Look war hingegen zeitlos und clean gehalten.
Das schwarze Kleid peppte die 21-Jährige mit einer wuchtigen Kette aus Diamanten und Smaragden auf. Heidi wiederum setzte auf einen Diamant-Choker und passende Ohrringe.
Cate Blanchett mit Wow-Dekolleté
Doch die modische Konkurrenz schlief in Venedig natürlich nicht! Denn auch Hollywood-Diva Cate Blanchett legte einen atemberaubenden Auftritt hin. In einem schwarzen Armani-Dress mit extratiefem Dekolleté, das fast bis zum Bauchnabel reichte, zählte sie neben den Klums zu den beliebtesten Fotomotiven des Abends.
Das Designerkleid der Australierin war jedenfalls ein kleines Kunstwerk. Am Dekolleté reihten sich verschieden große, schwarze Steine aneinander. Die Hüftpartie war wie ein Trichter gearbeitet, was die schmale Silhouette von Blanchett noch schöner zur Geltung brachte. Ein wahrer Hingucker!
Die Filmfestspiele von Venedig wurden am Mittwochabend eröffnet. Bis 6. September werden zahlreiche Stars in Venedig erwartet, etwa George Clooney, Julia Roberts oder Adam Sandler, aber auch Christoph Waltz.
