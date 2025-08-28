Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexy Partnerlook

Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show

Star-Style
28.08.2025 07:36

Doppelter Glamour am Lido! Bei den Filmfestspielen von Venedig stahlen Heidi Klum und Tochter Leni mit ihren Korsett-Kleidern und viel Transparenz doch glatt der Hollywood-Prominenz die Show!

0 Kommentare

Das fesche Mama-Tochter-Duo weiß einfach, wie es alle Blicke auf sich zieht! Im raffinierten Partnerlook, der dennoch wiederum individuell war, strahlten Heidi und Leni bei der Premiere von „La Grazia“ in Venedig um die Wette.

Transparenz und Cut-outs
Während die 52-Jährige nämlich in einem Korsettkleid in zartem „Powder Pink“ eine tolle Figur machte, hatte sich Leni für ein Modell in Schwarz entschieden.

Heidi und Leni Klum kamen im Partnerlook nach Venedig und zogen am Lido alle Blicke auf sich.
Heidi und Leni Klum kamen im Partnerlook nach Venedig und zogen am Lido alle Blicke auf sich.(Bild: APA/Scott A Garfitt/Invision/AP)
Heidi Klum und Tochter Leni Klum legten am Lido einen atemberaubenden Auftritt hin.
Heidi Klum und Tochter Leni Klum legten am Lido einen atemberaubenden Auftritt hin.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Beide Roben bestachen durch viel Transparenz und Cut-outs, die reichlich nackte Haut freigaben und die Dekolletés von Mama und Tochter fabelhaft in Szene setzten.

Dennoch wirkte Heidis Modell dank Raffungen an der Hüfte und Ärmeln, die über die Schulter fielen, ein wenig verspielter. Lenis Look war hingegen zeitlos und clean gehalten.

Heidi Klum setzte auf ein Modell in „Powder Pink“.
Heidi Klum setzte auf ein Modell in „Powder Pink“.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Leni Klums Modell bestach durch schlichte Eleganz und Cut-outs.
Leni Klums Modell bestach durch schlichte Eleganz und Cut-outs.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Das schwarze Kleid peppte die 21-Jährige mit einer wuchtigen Kette aus Diamanten und Smaragden auf. Heidi wiederum setzte auf einen Diamant-Choker und passende Ohrringe.

Cate Blanchett mit Wow-Dekolleté
Doch die modische Konkurrenz schlief in Venedig natürlich nicht! Denn auch Hollywood-Diva Cate Blanchett legte einen atemberaubenden Auftritt hin. In einem schwarzen Armani-Dress mit extratiefem Dekolleté, das fast bis zum Bauchnabel reichte, zählte sie neben den Klums zu den beliebtesten Fotomotiven des Abends. 

(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Das Designerkleid der Australierin war jedenfalls ein kleines Kunstwerk. Am Dekolleté reihten sich verschieden große, schwarze Steine aneinander. Die Hüftpartie war wie ein Trichter gearbeitet, was die schmale Silhouette von Blanchett noch schöner zur Geltung brachte. Ein wahrer Hingucker!

Lesen Sie auch:
In den kommenden Tagen wird der rote Teppich in Venedig immer wieder rot-weiß-rot.
Filmfestspiele Venedig
„Frankenstein“ & Co.: Österreich bei der Biennale
28.08.2025

Die Filmfestspiele von Venedig wurden am Mittwochabend eröffnet. Bis 6. September werden zahlreiche Stars in Venedig erwartet, etwa George Clooney, Julia Roberts oder Adam Sandler, aber auch Christoph Waltz.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Heidi Klum
Venedig
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
155.841 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.134 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.993 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1827 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1737 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Star-Style
Sexy Partnerlook
Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show
Mamma Mia!
Kaia Gerber sieht aus wie junge Cindy Crawford
Alle wollen den Look!
Riesiger Hype um Taylor Swifts Verlobungs-Kleid
Unten fast „ohne“
Emily Ratajkowski macht Nackt-Pants zum Trend
Cooler Style!
Helen Mirren stahl bei Netflix-Premiere allen Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf