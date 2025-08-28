Kollegen fanden Arbeiter (45) unter Baum – tot

Fürchterlicher Unfall am Mittwoch in Pinswang im Tiroler Außerfern! Weil sie ihren Kollegen (54), der mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt war, nicht erreichen konnten, machten sich Kollegen auf die Suche nach dem Mann. Sie konnten ihn nur noch tot auffinden.
Der 54-jährige Arbeiter aus dem schwäbischen Landkreis Ostallgäu aus Deutschland war am Mittwoch mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Wald in der Nähe des Kniepasses beschäftigt. Er befand sich alleine in diesem Gebiet.
Nachdem ihn seine Kollegen kurz nach 16 Uhr nicht erreichen konnten, machten sie sich auf die Suche nach dem Mann. Kurz vor 19 Uhr machte dann ein 45-jähriger Einheimischer die traurige Entdeckung: Der Mann lag in der Nähe seines Traktors unter einem gefällten Baum.
Leichnam musste befreit werden
Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. „Nachdem die Feuerwehr Reutte den umgestürzten Baum mittels Motorsäge zerteilt hatte, konnte der Verstorbene geborgen werden“, heißt es seitens der Polizei.
