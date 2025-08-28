Kulinarische Exzellenz bei Chefs Roulette erleben

Neben großem Genuss steht auch soziales Engagement im Mittelpunkt: Beim Chefs Roulette 2024 wurden über 45.000,- Euro für wohltätige Zwecke gesammelt, die an Licht ins Dunkel/Ö3 Weihnachtswunder, an das Kinderhospiz Sterntalerhof und an das Hochwasser Hilfsprojekt von Josef Floh ergingen. Auch 2025 sollen wieder österreichische Charity-Organisationen von den Einnahmen profitieren. Damit verbindet das Event höchste Genusskultur mit sozialem Engagement. Weitere Informationen und Tischreservierungen bei den jeweiligen teilnehmenden Lokalen finden Sie HIER.