Teilnehmen & gewinnen

Kulinarische Exzellenz bei Chefs Roulette erleben

Gewinnspiele
28.08.2025 07:24
(Bild: Werner Krug)

Am 1. Oktober 2025 ist es wieder so weit: Das JRE Chefs Roulette, Österreichs wohl originellstes Gourmet-Event, geht in die achte Runde. An diesem Abend tauschen 38 Spitzenköch:innen der Jeunes Restaurateurs (JRE) ihre Küchen – wer wo kocht, bleibt für die Gäste bis zum zweiten Gang ein streng gehütetes Geheimnis und die „Krone“ verlost für ausgewählte Spitzenlokale Tickets für dieses außergewöhnliche Event. 

0 Kommentare

„Kennenlernen, vertiefen, familiärer werden“ – unter diesem Motto steht das Chefs Roulette für mehr als nur gutes Essen. Gäste erleben in ihrem Stammrestaurant neue Küchenphilosophien, Kochstile und Produktumgang. Das Konzept ist ebenso charmant wie einzigartig: Spitzenköche verlassen ihr eigenes Restaurant und kreieren gemeinsam mit dem Team eines Kollegen ein exklusives 5-Gänge-Menü.

In Oberösterreich erwartet Sie das Genießerhotel Bergergut zum diesjährigen Chefs Roulette.(Bild: Bergergut)
Das Restaurant Lurgbauer ist eine feste Größe in der Steiermark.(Bild: Lurgbauer)
Der Gannerhof in Innervillgraten ist auch dabei.(Bild: FOCUS KG BRIXEN)

Wer wo den Kochlöffel schwingt, entscheidet das Los – für Gäste wird erst während des Essens klar, welche kulinarische Persönlichkeit hinter dem Menü steckt. Eine spannende Entdeckungsreise ist demnach garantiert – und das ganz, ohne zu Reisen.

Zitat Icon

Dieses Event bringt uns nicht nur näher zusammen, sondern zeigt unseren Gästen auch, wie cool unsere Kolleg:innen sind. Wenn z. B. ein Nachwuchsstar im traditionsreichen Landhaus Bacher kocht – oder ein Haubenkoch in einem kleinen JRE-Wirtshaus überrascht – entstehen echte Magic Moments.“

Richard Rauch vom 4 Hauben Lokal „Geschwister Rauch“

Neben großem Genuss steht auch soziales Engagement im Mittelpunkt: Beim Chefs Roulette 2024 wurden über 45.000,- Euro für wohltätige Zwecke gesammelt, die an Licht ins Dunkel/Ö3 Weihnachtswunder, an das Kinderhospiz Sterntalerhof und an das Hochwasser Hilfsprojekt von Josef Floh ergingen. Auch 2025 sollen wieder österreichische Charity-Organisationen von den Einnahmen profitieren. Damit verbindet das Event höchste Genusskultur mit sozialem Engagement. Weitere Informationen und Tischreservierungen bei den jeweiligen teilnehmenden Lokalen finden Sie HIER

In Vorarlberg und über die Grenzen des „Ländle“ hinaus ist das Bio-Restaurant Walserstuba bekannt.(Bild: Werner Krug)
Das Schlosshotel Velden lädt auch zum Chefs Roulette dieses mal ein.(Bild: Falkensteiner)
Das Lokal „Der Wilde Eder“.(Bild: Der Wilde Eder)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun für dieses spannende Event am 1. Oktober in folgenden Lokalen je zwei Tickets im Wert von je 178 Euro. 

  • Seespitz, Schlosshotel Velden (Kärnten)
  • Genießerhotel Bergergut (OÖ)
  • Walserstuba (Vorarlberg)
  • Restaurant Lurgbauer (Steiermark)
  • Der Gannerhof, Innervillgraten (Tirol)
  • Wilder Eder (Steiermark)

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung der Tickets teil. Teilnahmeschluss ist der 8. September, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance auf ein 5-Gänge Gourmet Dinner erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

