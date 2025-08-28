Vorteilswelt
„Wir haben gute Ideen“

Nun auf Insta: Rangnick kündigt Überraschungen an

Fußball International
28.08.2025 06:10
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick

Ralf Rangnick kündigt Überraschungen an – der ÖFB-Teamchef startete einen Account auf Instagram.

Wer Ralf Rangnick auf Instagram suchte, wurde fündig, fand etwa inoffizielle Accounts mit Glückskeks-Botschaften – nun nahm der Teamchef mit seinem Berater Raphael Honigstein und der Münchner Agentur MVPeople das Thema selbst in die Hand. Am Dienstag ging die Seite ralfrangnick_official online, die Teamspieler Michael Gregoritsch, Romano Schmid und Christoph Baumgartner zählten zu den ersten Followern.

„Es gab immer wieder Anfragen, warum es von Ralf nichts auf Social Media gibt“, erzählt Honigstein. „Er war da erst skeptisch, wir haben inzwischen gute Ideen entwickelt. Es wird ein- bis zweimal pro Woche Postings geben, gelegentlich auch Überraschungen, Dinge, die man von ihm nicht unbedingt erwartet.“

Kalajdzic will Ruhe
Für manche etwas überraschend kam am Dienstag auch das Comeback von Sasa Kalajdzic: Erstmals seit Februar 2024 bzw. 555 Tagen war der Stürmer, der zuletzt als Wechselkandidat bis zum Transferende am 1. September gehandelt wurde, wieder in einem Pflichtspiel auf dem Feld, kam beim 3:2-Sieg von Wolverhampton im League Cup gegen West Ham ab Minute 81 zum Einsatz. Dazu äußern wollte sich der von drei Kreuzbandrissen gebeutelte 28-Jährige nicht, vielmehr den Fokus möglichst in Ruhe auf den Weg zurück legen.

Ruhe, die Marko Arnautovic in Belgrad nicht mehr hat: Nach dem Aus von Roter Stern im Play-off der Champions League holten die wenig zimperlichen serbischen Medien zum Rundumschlag aus, nahmen auch den Wiener, der beim 1:1 bei Pafos ab der 56. Minute sein Comeback gefeiert hatte, ins Visier. Bei Tumulten im Spielertunnel lieferten sich Belgrad-Spieler lautstarke Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal, die Königsliga hatte der Klub fix eingeplant. Auf Arnautovic kommen vorerst stürmische Zeiten zu.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
