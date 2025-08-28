Nun auf Insta: Rangnick kündigt Überraschungen an

Kalajdzic will Ruhe

Für manche etwas überraschend kam am Dienstag auch das Comeback von Sasa Kalajdzic: Erstmals seit Februar 2024 bzw. 555 Tagen war der Stürmer, der zuletzt als Wechselkandidat bis zum Transferende am 1. September gehandelt wurde, wieder in einem Pflichtspiel auf dem Feld, kam beim 3:2-Sieg von Wolverhampton im League Cup gegen West Ham ab Minute 81 zum Einsatz. Dazu äußern wollte sich der von drei Kreuzbandrissen gebeutelte 28-Jährige nicht, vielmehr den Fokus möglichst in Ruhe auf den Weg zurück legen.