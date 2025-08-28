Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew

Erst am Vortag hatten russische Luftangriffe gezielt das Energiesystem der Ukraine beschädigt. In der Nordukraine sei nachts ein Umspannwerk getroffen worden, teilte das Energieministerium in Kiew mit. In der Ostukraine wurde demnach das Gastransportsystem erheblich beschädigt. Die Angriffe sollten das ukrainische Energiesystem vor Beginn der Heizperiode schwächen, hieß es. Diese Attacken könnten aber auch eine Antwort auf die ukrainischen gegen die Öl- und Gasindustrie im Nachbarland sein. Durch Drohnentreffer auf Raffinerien gingen bereits 17 Prozent der Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. In vielen Regionen herrscht Treibstoffmangel.