Beim Programmieren rutschte Wals ins Stadtgebiet

„Am Anfang gab es die Überlegung, ob nur städtischer Raum oder auch das Umland in der Umfrage vorkommen sollen“, sagt Peter Kowalsky. Er ist Geschäftsführer der Project M GmbH, die die Umfrage für die Stadt Salzburg umsetzt. Dass in weiterer Folge Teile des Umlandes geblieben und Stadtteile hinausgeflogen sind, liege an einem „menschlichen Fehler im Zuge des Programmierprozesses“. Wer eigene Ideen einbringen wollte, bekam zudem auf der Internetseite eine Fehlermeldung. Aktuell klappt wieder alles: „Die Ideenfindung läuft zurzeit permanent weiter“, so Kowalsky.