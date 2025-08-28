Es wird ihnen sicher nicht erspart bleiben!

Sparen, sparen, sparen – es ist das oberste Ziel in der aktuellen österreichischen Politik. Es mangelt den Damen und Herren in der Regierung dabei nicht an Ideen, wie man den Staatsbürgern in ihr Börsel greift, oder wie man weniger Geld in ihr Börsel fließen lässt. Weniger sparsam gehen – gerade in diesem Sommer – viele Regierungspolitiker mit ihren Wortmeldungen um. Dabei hätten sie uns manche Aussage, manche Ankündigung, manchen Unfug ersparen sollen.