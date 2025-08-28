Freund nach Bayerns Zittersieg: „Es ist verrückt!“

2:0-Führung verspielt, am Ende dennoch 3:2 gewonnen: Trotz des nur mühevollen Weiterkommens im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden war beim FC Bayern keine Kritik zu vernehmen. Sportdirektor Christoph Freund lobte dagegen den Charakter der Münchner Mannschaft – und Torwart Jonas Urbig besonders Siegtorschütze Harry Kane.