2:0-Führung verspielt

Freund nach Bayerns Zittersieg: „Es ist verrückt!“

Fußball
28.08.2025 07:02
0 Kommentare

2:0-Führung verspielt, am Ende dennoch 3:2 gewonnen: Trotz des nur mühevollen Weiterkommens im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden war beim FC Bayern keine Kritik zu vernehmen. Sportdirektor Christoph Freund lobte dagegen den Charakter der Münchner Mannschaft – und Torwart Jonas Urbig besonders Siegtorschütze Harry Kane.

Weitere Videos
Aaron Anselmino
Nach Chukwuemeka
Borussia Dortmund holt auch Argentinier Anselmino!
Fußball
Vorfreude auf Glasgow
Carina Wenninger: „Ein totales 50:50-Spiel“
Sport-Talks
Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff
Mintzlaff-Machtwort
„Mutlos“, „desaströs“: Red-Bull-Boss rügt Leipzig
Fußball
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf