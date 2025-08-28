F1-Rückkehr von Horner? Team hat kein Interesse

Jetzt herrscht Klarheit: Christian Horner wird NICHT Teamchef bei Cadillac. Der US-Rennstall, der 2026 als elftes Formel-1-Team an den Start gehen wird, hatte nie wirklich Interesse.
Bereits im Dezember war Graeme Lowdon als Teamchef bestätigt worden, dennoch gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, Christian Horner könnte den Posten bei Cadillac übernehmen. Nun findet Dan Towriss, Geschäftsführer von TWG Motorsports, der Muttergesellschaft des Formel-1-Teams von Cadillac, klare Worte.
„Es gab keine Gespräche“
„Ich möchte dieses Gerücht offiziell aus der Welt schaffen. Es gab keine Gespräche mit Christian Horner und es sind auch keine geplant“, stellt Towriss klar. Kurz zuvor hatte der Rennstall Valtteri Bottas und Sergio Perez als neue Formel-1-Piloten vorgestellt.
Anfang Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Der 51-jährige Brite war seit 2005 Chef des Red-Bull-Teams gewesen. Der Rennstall gewann in seiner Ära acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren.
