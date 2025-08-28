Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie es zum Urteil kam

Kindesmissbrauch – doch Täter muss nicht in Haft

Gericht
28.08.2025 06:00
Der 32-Jährige hatte 2012 einen Buben in dessen Kinderzimmer missbraucht.
Der 32-Jährige hatte 2012 einen Buben in dessen Kinderzimmer missbraucht.(Bild: Dorn Chantall)

Ein heute 32-jähriger Mann ist am Mittwoch in Feldkirch in Vorarlberg wegen sexuellen Missbrauchs eines sechsjährigen Kindes und wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß hält sich allerdings in Grenzen.

0 Kommentare

Mit einem Jahr bedingte Haft sowie eine Geldstrafe von 960 Euro kam der Angeklagte sehr billig davon. Ein Schnäppchenurteil sozusagen, wenn man bedenkt, dass der Gesetzgeber für eine solche Tat eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren vorsieht.

Richter Dietmar Nußbaumer begründete das Urteil so: „Die Tat liegt lange zurück, der Mann war damals ein junger Erwachsener und bis heute unbescholten. Vor allem aber war der Beschuldigte geständig.“ Doch rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Denn während der Oberländer die Entscheidung des Schöffensenates akzeptierte, erbat sich der Staatsanwalt drei Tage Bedenkzeit.

Als Babysitter gearbeitet
Die Tat geschah bereits 2012. Nachdem sich der damals 19-Jährige über eine Kleinanzeige als Babysitter angeboten hatte, meldete sich eine junge Familie. Nichtsahnend von der Neigung des Mannes vertraute ihm das Paar den sechsjährigen Sohn an.

Mit schlimmen Folgen: Der Bub wird im Kinderzimmer sexuell missbraucht. Bereits damals wurde der Mann von der Polizei befragt, stritt jedoch alles ab. Erst 13 Jahre nach der Tat bekannte sich der Babysitter im Rahmen einer erneuten polizeilichen Einvernahme zu dem Verbrechen.

Immer wieder im Umfeld von Kindern
Im Prozess räumt er zwar seine Neigung ein, behauptet jedoch, damals nichts Schlechtes im Sinn gehabt zu haben. „Der Bub sagte, dass er weh am Penis habe. Da habe ich halt nachgeschaut.“ Neben der Geldstrafe muss sich der Verurteilte fünf Jahre lang von Kindern und Jugendlichen fernhalten und Bewährungshilfe annehmen.

Erschreckend: Auch Jahre nach der Tat hatte er immer wieder Inserate als Babysitter geschaltet und sogar bei der Wasserrettung und als Bademeister gearbeitet – stets im Umfeld von Kindern.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
16° / 17°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
18° / 19°
Symbol starker Regen
Dornbirn
17° / 20°
Symbol starker Regen
Feldkirch
18° / 20°
Symbol starker Regen

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
154.144 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.936 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.887 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Gericht
Wie es zum Urteil kam
Kindesmissbrauch – doch Täter muss nicht in Haft
ÖFB-Cup
Salzburg müht sich gegen Dornbirn ins Achtelfinale
Verregneter Juli
Einbußen auf Campingplätzen und hochalpinen Hütten
Ernüchterndes Cup-Aus
Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen
Urteil in Feldkirch
Deutscher missbrauchte zwei Mädchen auf Spielplatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf