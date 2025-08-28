Kindesmissbrauch – doch Täter muss nicht in Haft

Immer wieder im Umfeld von Kindern

Im Prozess räumt er zwar seine Neigung ein, behauptet jedoch, damals nichts Schlechtes im Sinn gehabt zu haben. „Der Bub sagte, dass er weh am Penis habe. Da habe ich halt nachgeschaut.“ Neben der Geldstrafe muss sich der Verurteilte fünf Jahre lang von Kindern und Jugendlichen fernhalten und Bewährungshilfe annehmen.