Heilmasseure fordern klare Antwort von ÖGK

Sechs statt vormals zehn Einheiten sollen nun standardmäßig etwa von Ärzten für Physiotherapie verordnet werden. So viel wie möglich an unnötigen Kosten sollen gespart werden. Stichwort Ökonomiegebot. Ob das auch Heilmassagen und Lymphdrainagen betrifft, wollte Sigrid Wesiak, Sprecherin des Bundesverbandes der Heilmasseure und medizinischen Masseure Österreichs von der ÖGK wissen. „Es melden sich viele Kollegen, aber auch Ärzte bei mir. Sie alle wollen wissen, was nun gilt“. Die ÖGK habe bisher auf keine Anfrage schriftlich reagiert. Telefonisch erhalte man unterschiedliche Auskünfte. Die steirische Masseurin bat deshalb die Ombudsfrau um Hilfe.