Heftige Gewitter ziehen nach Affenhitze über Tirol

Heftige Gewitter nach der Affenhitze! Über Nordeuropa zog am Donnerstag das Tief namens „Bastian“ auf. Bereits am Vormittag erreichte die Gewitterfront den Bezirk Reutte und das Gebiet am Arlberg. Am frühen Nachmittag donnert auch in Innsbruck Hagelkörner auf den Boden und leider auch auf so manche Autos. Die Pillbergstraße wurde durch mehrere umgestürzte Bäume verlegt.