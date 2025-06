In der gesamten Steiermark drohen heftige Unwetter

Um die Mittagszeit ging eine entsprechende Warnung landesweit an alle Handys in Netzen innerhalb der Steiermark. „Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die vielen Gäste von außerhalb der Steiermark, die bereits zum Formel-1-Wochenende in Spielberg angereist sind oder gerade anreisen. Vor allem Camper sollten in den nächsten Stunden besonders vorsichtig sein“, betont Harald Eitner, Leiter der Abteilung Katastrophenschutz.