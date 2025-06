Von Schotterstraße gerutscht: Auto landete im Wald

Spektakulärer Autoabsturz am Mittwochabend in Sölden in Tirol! Eine belgische Familie rutschte mit ihrem Wagen von einer Schotterstraße, überschlug sich und landete im Wald. Der Fahrer, seine Frau und sein erwachsener Sohn konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Wagen musste mit einer Seilwinde der Feuerwehr geborgen werden.