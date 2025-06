US-Abgeordnete gegen KI aus China und Feindstaaten

Spätestens seit der Vorstellung des Chatbots DeepSeek ist chinesische KI ins Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit gerückt. Die Software ist Konkurrenten wie ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI ebenbürtig. Allerdings gab es von Beginn an Bedenken, weil das chinesische Start-up nach eigenen Angaben zahlreiche personenbezogene Daten wie Anfragen an die KI oder hochgeladene Dateien auf Rechnern in China speichert. Dadurch erhält die Regierung in Peking potenziell Zugriff darauf.