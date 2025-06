Paar in Italien schottete Kinder jahrelang ab

Behörden in Italien wussten nichts von Existenz der Kinder

Die Kinder – ein neunjähriger Bub und ein drei Jahre jüngeres Mädchen – sollen in Deutschland geboren worden sein, wurden jedoch in Italien nirgendwo erfasst. Der Fall wurde erst dieser Tage in Italien bekannt. Eine Jugendrichterin hat den Eltern inzwischen das Sorgerecht entzogen.