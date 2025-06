EU-Parlamentarier warnen vor Zugeständnissen

In der parlamentarischen Anfrage werden drei Fragen an die Kommission gestellt, die sie schriftlich beantworten soll. So wird gefragt, ob die Kommission „unmissverständlich und öffentlich bestätigen kann, dass sie die Durchsetzung des DMA für US-Unternehmen weder verzögern noch aussetzen und nicht als Handelsinstrument einsetzen wird“. Weiters soll die Brüsseler Behörde erläutern, wie sie „die einheitliche und rechtzeitige Anwendung des DMA unabhängig von den Handelsgesprächen sicherstellen“ will. Das EU-Parlament will zudem in Zukunft direkt von der Kommission informiert werden, anstatt über die Medien.