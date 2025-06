„Stimmte nicht“: Leroy Sane widerspricht Max Eberl

Unmittelbar nach seinem Berater-Wechsel heuerte der deutsche Teamspieler bei Galatasaray an, in Istanbul unterschrieb der 29-Jährige einen Dreijahresvertrag. Nichtsdestotrotz entschied sich Sane dazu, die Münchner noch bei der Klub-WM in den USA zu begleiten. Böses Blut gebe es keines, so der Linksfuß: „Wir hatten einen sehr guten Kontakt, auch mit Max. Mit allen, auch den Bossen oben. Wir gehen im Guten auseinander und das respektiere ich sehr.“