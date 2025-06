„Marie dachte, es war nur ein böser Traum“

Marie (Name geändert) lag in ihrem Kinderbett, rund um sie Kuscheltiere, ein kleines Licht, dass sie in Sicherheit wiegen lies. Doch plötzlich schlug die Rakete ein in dieser Nacht vom 16. auf 17. Juni – das Wohnhaus in Kiew wurde völlig zerstört. Es war eine der schlimmsten Nächte seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges, heißt es. 14 Menschen starben. Darunter auch Maries Mama.