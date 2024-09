Leak verrät, wie Ihr Smartphone Sie belauscht

Neben Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing sowie klassischer Werbung für Radio und TV bietet das Unternehmen auch eine Software feil, die auf der offiziellen Firmenwebsite nicht beworben wird: „Active Listening“. Eine nun durchgesickerte Präsentation verrät, dass sich mittels dieser Werbung darauf ausrichten lässt, was Menschen in der Nähe ihres smarten Fernsehers, Lautsprechers oder auch Mobiltelefons sagen. Werden wir also rund um die Uhr belauscht?