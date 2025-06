Iran signalisiert wieder Gesprächsbereitschaft

Atomenergiebehörde: Unterirdischer Teil von Natanz intakt

Zuvor hatte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung in dem Konflikt aufgefordert. Die militärische Eskalation „verzögert die unerlässliche Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um langfristig sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt“, warnte Grossi am Montag in einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien.