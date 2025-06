Israels Kalkül: „Iran wird einen Fehler machen“

An die hundert Tote soll es im Iran gegeben haben. Das Verteidigungsministerium stand in Flammen, über dem Land steigt Rauch auf. Der Iran antwortete in mehreren Wellen, Hunderte Raketen wurden Richtung Israel abgeschossen – so auch gestern. Das Resultat ist blutig: zehn Tote, über 200 Verletzte. Ministerpräsident Benjamin Netanyjahu kündigte an, der Iran werde „einen sehr hohen Preis zahlen“. Präsident Jitzchak Herzog sprach sogar davon, „nicht nur Israel, sondern die Menschheit“ zu verteidigen.