Teamchef sorgte für speziellen Tag an Volksschule

Als ÖFB-Teamchef ist Ralf Rangnick teilweise eingespannt. Trotzdem nimmt sich der Deutsche Zeit, um etwas zurückzugeben. Sonntag trainierte er Kinder in Seekirchen, gestern las der 66-Jährige an der Volksschule in Seeham den Schülern aus dem Buch „Vielleicht“ vor. „Lesen ist eine ganz wichtige Sache“, erklärte Rangnick den Kindern, die ihm mit leuchtenden Augen zuhörten. „Lest so viel ihr könnt, legt das Handy weg.“