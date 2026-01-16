Mehr als doppelt so schnell: Probeführerschein weg

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war am Donnerstagabend ein 18-jähriger Probescheinbesitzer auf der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg unterwegs. In Hof bei Salzburg stoppte die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 22-jährigen Alkolenker.
Gleich zwei Führerscheine kassierte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein. Zuerst erwischten die Beamten am Abend einen 18-jährigen Salzburger, der statt erlaubter 50 km/h mit 101 km/h auf der Innsbrucker Bundesstraße gemessen wurde.
Alkolenker hatte 2,14 Promille
Kurz nach Mitternacht stoppten Polizisten dann einen 22-jährigen Flachgauer auf der B158 in Hof. Bei ihm ergab der Alkomattest einen Wert von 2,14 Promille. Auch er musste seinen Führerschein – der ihm vor einem Jahr bereits einmal abgenommen worden war – abgeben. Beide Lenker wurden zudem angezeigt.
