Mehr als doppelt so schnell: Probeführerschein weg

Alkolenker hatte 2,14 Promille

Kurz nach Mitternacht stoppten Polizisten dann einen 22-jährigen Flachgauer auf der B158 in Hof. Bei ihm ergab der Alkomattest einen Wert von 2,14 Promille. Auch er musste seinen Führerschein – der ihm vor einem Jahr bereits einmal abgenommen worden war – abgeben. Beide Lenker wurden zudem angezeigt.