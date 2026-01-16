Rekordtransfer verlässt die Bullen
Neuer Klub fix
Was sich in den letzten Tagen schon angekündigt hat, ist nun offiziell. Lucas Gourna-Douath verlässt Fußball-Vizemeister Salzburg. Der Franzose wechselt leihweise zu einem Klub aus seiner Heimat.
Der Rekordtransfer der Bullen (13 Millionen Euro) wurde in Salzburg nie wirklich glücklich und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Schon vergangenen Sommer wollte man sich eigentlich trennen, fand aber keinen Abnehmer für den Mittelfeldspieler. Nun hat man einen Verein für den 22-Jährigen gefunden.
Zumindest bis zum Sommer wird Gourna-Douath für Le Havre auflaufen. Der Klub aus der ersten französischen Liga und Salzburg einigten sich auf einen Leihtransfer. Für die Bullen bestritt er 95 Spiele.
