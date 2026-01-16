Rekordtransfer verlässt die Bullen

Der Rekordtransfer der Bullen (13 Millionen Euro) wurde in Salzburg nie wirklich glücklich und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Schon vergangenen Sommer wollte man sich eigentlich trennen, fand aber keinen Abnehmer für den Mittelfeldspieler. Nun hat man einen Verein für den 22-Jährigen gefunden.