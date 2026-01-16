Nika Prevc dominiert weiter – Lisa Eder Neunte

Skispringerin Lisa Eder ist nach vier zweiten Normalschanzen-Weltcuprängen in Serie auf dem großen Olympia-Bakken in Zhangjiakou Neunte geworden. Weiterhin keinerlei Anzeichen einer Schwäche zeigte die Saisondominatorin Nika Prevc.
Die Slowenin gewann am Freitag nach zweimaliger Höchstweite überlegen 23,7 Punkte vor der Japanerin Nozomi Maruyama. Dritte wurde die Deutsche Selina Freitag. Für Prevc war es der fünfte Sieg in Serie bzw. der zehnte im laufenden Olympiawinter.
Der Salzburgerin Eder fehlten mehr als 25 Punkte auf das Podest. Ihre ÖSV-Teamkollegin Julia Mühlbacher landete auf Rang 17. Doppelweltmeisterin Prevc feierte ihren insgesamt 32. Erfolg im Weltcup. Als Nummer zwei der ewigen Bestenliste hat sie aber erst rund die Hälfte von Rekordhalterin Sara Takanashi geschafft. Die japanische Gewinnerin von 63 Weltcups wurde im ersten China-Wettkampf Sechste. Am Samstag folgt ein weiterer Bewerb.
