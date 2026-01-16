Nika Prevc dominiert weiter – Lisa Eder Neunte

Der Salzburgerin Eder fehlten mehr als 25 Punkte auf das Podest. Ihre ÖSV-Teamkollegin Julia Mühlbacher landete auf Rang 17. Doppelweltmeisterin Prevc feierte ihren insgesamt 32. Erfolg im Weltcup. Als Nummer zwei der ewigen Bestenliste hat sie aber erst rund die Hälfte von Rekordhalterin Sara Takanashi geschafft. Die japanische Gewinnerin von 63 Weltcups wurde im ersten China-Wettkampf Sechste. Am Samstag folgt ein weiterer Bewerb.