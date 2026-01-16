Im ersten Weltcup gleich am Stockerl

Rekordtransfer verlässt die Bullen
Neuer Klub fix
Starker Saisonauftakt von Sarah Dreier! Die Skibergsteigerin aus Neukirchen landete bei ihrem ersten Weltcuprennen in dieser Saison gleich auf dem Podest und bejubelte Rang drei.
Im Vertical-Bewerb im französischen Courchevel – das Rennen wurde im Einzelstartformat ausgetragen – waren nur zwei Damen schneller als die Pinzgauerin. Mit einer Zeit von 25:08,1 belegte die 30-Jährige am Ende rund eineinhalb Minuten hinter der Siegerin Rang drei.
Für die Lokalmatadoren aus Frankreich gab es einen Doppelsieg: Axelle Gachet gewann vor Emily Harrop. Zweitbeste Österreicherin war die Steirerin Johanna Hiemer auf Rang neun.
