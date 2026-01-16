Schönaigner stürmt erneut auf das Stockerl

Österreichs Biathlon-Nachwuchs zeigt im Rahmen des IBU Junior Cups weiterhin exzellente Leistungen. Im zweiten Sprint von Madona (Lettland) gelang dem Salzburger Matthäus Schönaigner erneut der Sprung auf das Stockerl.
Das lässt für die Zukunft hoffen!
Die heimischen Biathlon-Hoffnungen drücken dem Junior Cup, der Königsklasse im Nachwuchs, weiterhin ihren Stempel auf.
Nachdem Thomas Marchl (SC Kuchl) den ersten Sprint in Madona für sich entscheiden konnte und Matthäus Schönaiger (TSU St. Veit) Dritter wurde, ist es erneut der Pongauer, der im zweiten Sprint den Sprung aufs Podium schaffte.
Marchl diesmal auf Platz acht
Schönaigner leistete sich zwar zwei Schießfehler, zündete in der Loipe allerdings einmal mehr den Turbo. Gesamt ergab das Rang zwei, 56,8 Sekunden hinter dem Kroaten Matija Legovic (1 Fehler). Das Stockerl komplettierte Vladimir Kocmanek (1 Fehler/+57,6) aus Tschechien.
Marchl leistete sich diesmal drei Fehler und wurde mit 1:29,5 Minuten Rückstand Achter, Magnus Steiner (SC Seefeld) auf Platz 13 und Matti Pinter (WSV St. Jakob) auf Position 17 rundeten ein starkes Teamergebnis ab.
