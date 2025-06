Trotz Krise: Große Tennishalle wird saniert

Erleichtert zeigt sich ebenso der Köstendorfer Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP). „Wir haben die Förderzusage vom Bund in der Höhe von 830.000 Euro erhalten. Jetzt können wir mit den Ausschreibungen beginnen“, erklärt er. Spätestens am 30.11.2026 soll beziehungsweise muss die Halle in Betrieb gehen. Das ist durch die Bundesförderung vorgeschrieben.