Margarete wollte ihren Bruder noch einmal sehen

Gemeinsam mit ihrem 80-jährigen Bruder Alfred gab es dann bei Kärntner Kasnudeln und einem Schokodessert ein gemeinsames Mittagessen mit der Familie. Danach ging es in die Wohnung des Bruders, wo bei Weihnachtskeksen und alten Schwarz-Weiß-Fotos Geschichten und Erinnerungen ausgetauscht wurden.