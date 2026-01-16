Vorteilswelt
Mittagessen als Wunsch

Margarete wollte ihren Bruder noch einmal sehen

Salzburg
16.01.2026 17:00
Das Hospizmobil ermöglichte der schwerkranken Margarete einen letzten Besuch bei Bruder Alfred ...
Das Hospizmobil ermöglichte der schwerkranken Margarete einen letzten Besuch bei Bruder Alfred in Villach.(Bild: Rotes Kreuz Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein letztes Mal in Villach mit der Familie zu Mittag essen –  diesen Wunsch hatte die 81-jährige Margarete. Was für viele einfach klingt, wurde zur Herausforderung, denn: Die gebürtige Kärntnerin ist Palliativpatientin in den Salzburger Landeskliniken und immer auf Sauerstoff angewiesen. 

0 Kommentare

Anfang Jänner ging es für Margarete dann mit dem Herzenswunsch-Hospizmobil des Roten Kreuzes tatsächlich auf die Reise. Margarete wurde gemeinsam mit ihrer Tochter direkt bei der Station in Salzburg abgeholt und zum Steirerhof nach Villach gebracht. 

Ariane, Regina und Elisabeth sind ehrenamtlich tätig. Sie brachten Margarete sicher nach Kärnten ...
Ariane, Regina und Elisabeth sind ehrenamtlich tätig. Sie brachten Margarete sicher nach Kärnten und wieder zurück auf die Palliativstation in Salzburg.(Bild: Rotes Kreuz Salzburg)

Gemeinsam mit ihrem 80-jährigen Bruder Alfred gab es dann bei Kärntner Kasnudeln und einem Schokodessert ein gemeinsames Mittagessen mit der Familie. Danach ging es in die Wohnung des Bruders, wo bei Weihnachtskeksen und alten Schwarz-Weiß-Fotos Geschichten und Erinnerungen ausgetauscht wurden. 

Gegen 17 Uhr startete die Reise zurück nach Salzburg, wo Margarete drei Stunden später dann vom Personal der Station wieder in Empfang genommen wurde – erschöpft, aber glücklich: „Ich war so froh, meinen Bruder noch einmal wiederzusehen.“

Das Herzenswunsch-Hospizmobil ist speziell ausgestattet und auch für längere Reisen ausgerüstet. Finanziert wird es durch Spenden. Ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten hier todkranke Menschen, um ihnen einen letzten Wunsch zu erfüllen.

Salzburg

