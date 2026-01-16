Anna Buchegger hat Herz, Hirn und jetzt eine Erbse

Das Rockhouse in Salzburg hat die Musikerin Anna Buchegger für ihr Schaffen geehrt. Die Abtenauerin darf sich nicht nur über Anerkennung, sondern auch über Cash freuen. Neben der Ehrung präsentierte das Rockhouse auch den neuen Sampler – erhältlich sogar mit Gymbag . . .
Ein Album aus den Tiefen des Lammertals direkt in die Herzen der Hörer: Anna Bucheggers 2025er-Werk „Soiz“ verschaffte ihr bereits die Nominierung zum besten Album bei den Amadeus Austrian Music Awards – mit Dialekt-Pop und Trachten-Rock aus dem Tennengebirge, so urig ins Mikro gesungen, dass sich Goldzahn und Polka reimen.
Die einstige Starmania-Senkrechtstarterin aus Abtenau mischt die heimische Musikwelt auf. Nicht nur deshalb hat sie nun den Heimo-Erbse-Preis erhalten – jene Trophäe, die Salzburger Musikern bei ihrem Aufstieg helfen soll. Unter anderem dadurch, dass die grüne „Erbse“ mit 3000 Euro Cash dotiert ist.
Buchegger selbst sagte ehrlich: „Ich arbeite gerade an meinem dritten Album. All mein Erspartes geht in die Kunst. Da ist das ein sehr schöner Preis, der schönste Preis.“ Doch Buchegger mahnte: „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, dass man Kunst und Kultur stärkt. Jede Form der Förderung macht uns resilienter. Ich werde weiter mit jeder Faser dafür einstehen.“
In ihrem dritten Album, das 2027 erscheinen soll, will sich die 27-Jährige selbst weiter treu bleiben: „Es geht um Heimat und darum, das Konzept von Heimat solidarisch zu denken und politisch zu befreien. Heimat ist etwas, das uns allen gehört. Der Oberbegriff ist dabei Solidarität.“ Mehr verriet die Musikerin nicht.
Apropos Heimat: Das Rockhouse könnte man als solche für junge Bands aus Salzburg bezeichnen. Workshops, gratis Bühne, günstige Proberäume – was dabei rauskommt, kann sich meist hören lassen. Nämlich auf dem Rockhouse-Sampler „XtraOrdinary“.
Die neueste Ausgabe ist das 29. Werk der 40 besten Rockhouse-Bands. Eingereicht wurden 65 Songs. Rockhouse-Legende Wolfgang Descho: „Es schmerzt jedes Mal wieder, wenn ein paar Punkte entscheiden, wer nicht auf den Sampler kommt.“
Wer es draufgeschafft hat: Bonjour, Flirtmachine, Echo, Blossom oder Tija. Den Sampler gibt’s zum Download. Wer das gewisse Etwas beim Musikkauf bevorzugt, sollte ins Rockhouse gehen: Dort gibt’s den individuellen Download-Code im Gym-Bag – passend zum Motto: Hit macht fit.
