Es gibt keine Messe mehr in Residenz-Prunkräume

Geschockt zeigen sich die Veranstalter der Art&Antique Salzburg. Seit mehr als 50 Jahren hat sich die Messe in den Kulturkalendern etabliert. Den Garaus machen ihr nun fehlende Genehmigungen. Die Prunkräume der alten Residenz dürfen nicht mehr genutzt werden.
„Nicht nachvollziehbar“ finden die Veranstalter der Art&Antique diese Entscheidung. Hätte es doch in der Vergangenheit immer ohne größere Probleme funktioniert. Zudem sei der geplante Umbau des DomQuartiert im Herbst 2025 abgesagt worden – und mögliche, kleinere Schäden in der Vergangenheit immer instand gesetzt, bzw. beglichen worden. Deshalb lassen die Veranstalter Bedenken hinsichtlich des Denkmalschutzes auch nicht als Begründung gelten.
Alternativen wurden geprüft
Viel Zeit und Energie steckte das Team der Art&Antique auch in die Suche nach alternativen Standorten. Im Gespräch waren hier sowohl das Congresshaus, Innenhöfe und Plätze in der Altstadt und Geschäfte in der Innenstadt. Auch bei Kulturinstitutionen, Einrichtungen der Erzdiözese, Sporthallen und Schlössern wurde angeklopft – vergeblich. Auch, mit der Messe in ein Zelt auszuweichen, war nicht machbar.
Klar ist, 2026 gibt es nach 50 Jahren als eine der führenden Kunst- und Antiquitätsmessen in Salzburg keine Art&Antique in der Karwoche. Ob diese künftig wieder stattfinden kann, ist derzeit noch offen.
