Es gibt keine Messe mehr in Residenz-Prunkräume

Alternativen wurden geprüft

Viel Zeit und Energie steckte das Team der Art&Antique auch in die Suche nach alternativen Standorten. Im Gespräch waren hier sowohl das Congresshaus, Innenhöfe und Plätze in der Altstadt und Geschäfte in der Innenstadt. Auch bei Kulturinstitutionen, Einrichtungen der Erzdiözese, Sporthallen und Schlössern wurde angeklopft – vergeblich. Auch, mit der Messe in ein Zelt auszuweichen, war nicht machbar.