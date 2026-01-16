Rothschopf gibt kräftiges Lebenszeichen von sich

Die Salzburgerin Lea Rothschopf ließ mit einem Toprennen im Rahmen des IBU-Cups in Brezno-Osrblie (Slowakei) aufhorchen. Wie die Kärntnerin Dunja Zdouc blieb auch die Salzburgerin fehlerfrei. Der Sieg ging an die weltcuperprobte Französin Paula Botet.