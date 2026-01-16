Rothschopf gibt kräftiges Lebenszeichen von sich

Die Salzburgerin Lea Rothschopf ließ mit einem Toprennen im Rahmen des IBU-Cups in Brezno-Osrblie (Slowakei) aufhorchen. Wie die Kärntnerin Dunja Zdouc blieb auch die Salzburgerin fehlerfrei. Der Sieg ging an die weltcuperprobte Französin Paula Botet.
Gelingt Lea Rothschopf auf den letzten Drücker doch noch der Sprung zu den Olympischen Spielen?
Die Kuchler Biathletin, die bislang einen schwierigen Winter hatte, zeigte beim IBU-Cup in Brezno-Osrblie (Slowakei) auf und lief im Sprint ein beherztes Rennen.
Dank fehlerfreier Schießleistung und zehntbester Laufzeit landete die 24-Jährige auf Platz acht – nur 19,3 Sekunden hinter Siegerin Paula Botet (Frankreich, 0 Fehler).
Dunja Zdouc benötigte für die 7,5 km lange Strecke zwar 16 Sekunden mehr als Rothschopf, schoss allerdings schneller und wie ihre Teamkollegin fehlerfrei. Am Ende ergab das Rang sieben.
Ein starkes Teamergebnis komplettierte die Steirerin Tamara Steiner (0 Fehler) auf Platz 14. Am Sonntag folgt der Massenstart-60-Bewerb.
