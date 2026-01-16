Vorteilswelt
25 Prozent elektrisch

Salzburg bei E-Autos österreichweit Spitzenreiter

Salzburg
16.01.2026 18:00
Jedes vierte neue Auto in Salzburg war 2025 elektrisch.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Einen neuen Rekord hat das Jahr 2025 für Salzburg gebracht, denn es wurden insgesamt 5690 Elektroautos zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent – und einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber 2024. Dabei hat ein Bezirk knapp die Nase vorn.

Um exakt 1573 Elektroautos sind die Zulassungen im Bundesland Salzburg im vergangenen Jahr angestiegen. Insgesamt schafften es damit 5690 der Fahrzeuge auf die Straßen. 2024 waren es noch 4117,wie der VCÖ mitteilt. 

Im Bundesland gibt es dabei zwischen den Bezirken gravierende Unterschiede. Die Nase vorn hat dabei der Flachgau mit 27,7 Prozent, gefolgt von der Stadt Salzburg mit 27,2 Prozent. Der Tennengau (22,7 Prozent), Pinzgau (19,9 Prozent) und Pongau (19,2 Prozent) bewegen sich hier im Mittelfeld. Schlusslicht ist der Lungau mit gerade einmal 15 Prozent.

In reinen Zahlen holt sich die Stadt Salzburg mit 2587 neu zugelassenen Elektroautos klar den ersten Platz. Auf den Rängen folgen der Flachgau (1690 E-Autos), der Pongau (512) und der Pinzgau (501). Im Tennengau waren es immerhin noch 307 elektrische Pkw, im Lungau 93. 

Österreichweit hat sich Salzburg mit einem Anteil von 25 Prozent bei neu zugelassenen Elektroautos 2025 den Spitzenplatz geholt. Direkt dahinter folgt Oberösterreich mit 24,7 Prozent und auf Platz drei das Burgenland mit 23,1 Prozent.  

