Salzburg bei E-Autos österreichweit Spitzenreiter

Im Bundesland gibt es dabei zwischen den Bezirken gravierende Unterschiede. Die Nase vorn hat dabei der Flachgau mit 27,7 Prozent, gefolgt von der Stadt Salzburg mit 27,2 Prozent. Der Tennengau (22,7 Prozent), Pinzgau (19,9 Prozent) und Pongau (19,2 Prozent) bewegen sich hier im Mittelfeld. Schlusslicht ist der Lungau mit gerade einmal 15 Prozent.