Pinzgauer Pkw-Lenker kollidierte mit Schülern
Einfach übersehen
Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kamen fünf Jugendliche im Pinzgau zu Schaden. Ein Pkw-Lenker übersah die Nachtwanderung einer Schülergruppe und touchierte mehrere der Mittelschüler.
Insgesamt fünf Jugendliche erlitten Verletzungen unbestimmten Grades bei dem Unfall in Saalbach. Kurz vor 20 Uhr war ein 65-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw eine Gemeindestraße entlang gefahren. Dort befand sich eine deutsche Schülergruppe in Begleitung von Lehrkräften auf einer Nachtwanderung.
Der Lenker dürfte die Schüler übersehen haben und touchierte fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Die Rettung brachte die Schüler in eine nahe gelegene Arztpraxis. Der Mann wird angezeigt.
