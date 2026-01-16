Pinzgauer Pkw-Lenker kollidierte mit Schülern

Insgesamt fünf Jugendliche erlitten Verletzungen unbestimmten Grades bei dem Unfall in Saalbach. Kurz vor 20 Uhr war ein 65-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw eine Gemeindestraße entlang gefahren. Dort befand sich eine deutsche Schülergruppe in Begleitung von Lehrkräften auf einer Nachtwanderung.