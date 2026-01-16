Salzburgerin jubelt über EM-Medaille

Rekordtransfer verlässt die Bullen
Sensationelle Leistung von Sarah Baumgartner! Die Salzburgerin holte bei der Junioren-Europameisterschaft im Skeleton in Winterberg die Silbermedaille.
Damit war nicht zu rechnen! Sarah Baumgartner gewann in Winterberg Junioren-EM-Silber. Die Salzburgerin zeigte bei dem Großereignis zwei konstant gute Läufe und belegte dabei einmal Rang zwei und einmal Platz drei.
Mit einer Gesamtzeit von 1:57.07 war sie 92 Hundertstel langsamer als Europameisterin Marta Andzane aus Lettland.
