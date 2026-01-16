„Ich bin da, wo immer sie mich einsetzen“

Gerade startete die Ortschefin in die Grundausbildung, die ein Jahr dauert. Sie ist eine von 600 weiblichen Florianis in Salzburg und in Viehhofen noch dazu die allererste Frau, die in die Uniform schlüpft und sich den Helm aufsetzt. Bei der ersten Übung lernte sie vieles über Technik in den Fahrzeugen, trainierte das Funken und räumte Hydranten vom Schnee frei.