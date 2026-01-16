Vorteilswelt
Ortschefin löscht mit

„Ich bin da, wo immer sie mich einsetzen“

Salzburg
16.01.2026 11:00
Die ganze Familie packt an: Caroline Supersberger mit Mann Georg und Sohn Zacharias.
Die ganze Familie packt an: Caroline Supersberger mit Mann Georg und Sohn Zacharias.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Viehhofens Bürgermeisterin Caroline Supersberger startet als Feuerwehrfrau durch. Die erste Übung hat sie gerade absolviert. Die ganze Familie hilft ehrenamtlich bei Einsatzorganisationen. 

0 Kommentare

„Florian Viehhofen von Pumpe 2“ – mit diesem Funkspruch ließ Caroline Supersberger zum ersten Mal als Feuerwehrfrau von sich hören. Die Bürgermeisterin aus Salzburg sieht es fast schon als Pflicht an, die Florianis nicht nur organisatorisch, sondern aktiv zu unterstützen: „Man sollte die Arbeit auch aus der Praxis kennen und Bescheid wissen, was gebraucht wird.“

Der Helm steht Bürgermeisterin Supersberger gut. In Viehhofen sind 56 Aktive bei der Feuerwehr. ...
Der Helm steht Bürgermeisterin Supersberger gut. In Viehhofen sind 56 Aktive bei der Feuerwehr. Sie ist die einzige Frau.(Bild: Kerstin Jönsson)

Gerade startete die Ortschefin in die Grundausbildung, die ein Jahr dauert. Sie ist eine von 600 weiblichen Florianis in Salzburg und in Viehhofen noch dazu die allererste Frau, die in die Uniform schlüpft und sich den Helm aufsetzt. Bei der ersten Übung lernte sie vieles über Technik in den Fahrzeugen, trainierte das Funken und räumte Hydranten vom Schnee frei.

Supersberger folgt damit einer Familientradition: Ihr Mann Georg ist seit Jahren bei der Feuerwehr. Sohn Zacharias (13) pendelt zur Jugendfeuerwehr nach Maishofen. „Schön, dass die Gemeinden da zusammenhelfen“, freut sie sich über Unterstützung der größeren Nachbarorte. Ihr zweiter Sohn Constantin (16) gehört dem Rotkreuz-Team in Saalbach an.

Ihr Ausblick: „Vorm ersten Einsatz habe ich großen Respekt.“ Sie gehört zu jenen, die schnell reagieren können, und hält sich jetzt bereit. „Ich bin da, egal wo ich gebraucht werde.“

