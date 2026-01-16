„Ich bin da, wo immer sie mich einsetzen“

Viehhofens Bürgermeisterin Caroline Supersberger startet als Feuerwehrfrau durch. Die erste Übung hat sie gerade absolviert. Die ganze Familie hilft ehrenamtlich bei Einsatzorganisationen.
„Florian Viehhofen von Pumpe 2“ – mit diesem Funkspruch ließ Caroline Supersberger zum ersten Mal als Feuerwehrfrau von sich hören. Die Bürgermeisterin aus Salzburg sieht es fast schon als Pflicht an, die Florianis nicht nur organisatorisch, sondern aktiv zu unterstützen: „Man sollte die Arbeit auch aus der Praxis kennen und Bescheid wissen, was gebraucht wird.“
Gerade startete die Ortschefin in die Grundausbildung, die ein Jahr dauert. Sie ist eine von 600 weiblichen Florianis in Salzburg und in Viehhofen noch dazu die allererste Frau, die in die Uniform schlüpft und sich den Helm aufsetzt. Bei der ersten Übung lernte sie vieles über Technik in den Fahrzeugen, trainierte das Funken und räumte Hydranten vom Schnee frei.
Supersberger folgt damit einer Familientradition: Ihr Mann Georg ist seit Jahren bei der Feuerwehr. Sohn Zacharias (13) pendelt zur Jugendfeuerwehr nach Maishofen. „Schön, dass die Gemeinden da zusammenhelfen“, freut sie sich über Unterstützung der größeren Nachbarorte. Ihr zweiter Sohn Constantin (16) gehört dem Rotkreuz-Team in Saalbach an.
Ihr Ausblick: „Vorm ersten Einsatz habe ich großen Respekt.“ Sie gehört zu jenen, die schnell reagieren können, und hält sich jetzt bereit. „Ich bin da, egal wo ich gebraucht werde.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.