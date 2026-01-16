Brentenbergtunnel früher als geplant wieder offen

Tempolimit 80, Sanierung ab Februar

Festgelegt wurde auch bereits das Tempolimit in diesem Abschnitt. Während das Gerüst steht, gilt auf der Tauernautobahn im Bereich des Brentenbergtunnels Tempo 80. Saniert wird der Tunnel dann ab Februar – gemeinsam mit Arbeiten in den Außenbereichen der Tunnelkette. Um den Verkehr nicht zu sehr zu beeinflussen, legen die Mitarbeiter dafür Nachtschichten ein.