Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“

Autos ohne Fahrer – klingt nach Science-Fiction, könnte aber auch in Österreich bald Realität werden. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) erklärt bei krone.tv, warum autonomes Fahren ein Megatrend ist und welche Chancen er für Österreich sieht. Studien aus den USA würden zeigen: weniger Unfälle und weniger Todesopfer. Geplant ist, rasch die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Nach heuer sollen Teststrecken folgen. Prölls Ziel: Anfang 2027 könnte das erste autonome Fahrzeug in Österreich unterwegs sein – etwa als Taxi in Städten. Mehr dazu im Interview oben!