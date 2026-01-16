Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Romantische Premiere

Jetzt dürfen alle Karoline Edtstadlers Liebe sehen

Salzburg
16.01.2026 23:14
Landeshauptfrau Edtstadler gab beim Tanz mit ihrem Markus Fauland die Führungsrolle ab.
Landeshauptfrau Edtstadler gab beim Tanz mit ihrem Markus Fauland die Führungsrolle ab.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Der ÖVP-Ball, die „Schwarze Nacht“, fand am Freitag erstmals in Puch statt. Auch für Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gab es eine Premiere: Sie wagte ein erstes romantisches Tänzchen am gesellschaftlichen Parkett mit ihrem Lebenspartner Markus Fauland.

0 Kommentare

„Wesentlich anders fühlt sich die erste ,Schwarze Nacht’ in der Funktion als Landeshauptfrau jetzt auch nicht an“, stellte Edtstadler am Freitagabend beim ÖVP-Ball im Zentrum für Visionen in Puch ganz nüchtern fest.

Wesentlich mehr Emotionen konnte der 44-Jährigen eine andere Premiere an dem Abend entlocken: Sie wagte das erste Tänzchen am gesellschaftlichen Parkett mit ihrem Lebensgefährten Markus Fauland (58). „Beim Tanzen führt ganz klar er“, sagte die Landeshauptfrau über die kurzen Momente, in denen sie die Führungsrolle zumindest auf privater Ebene einmal abgab.

Sandra Hasenauer und Maximilian Aigner legten später noch eine flotte Sohle aufs Parkett.
Sandra Hasenauer und Maximilian Aigner legten später noch eine flotte Sohle aufs Parkett.(Bild: Markus Tschepp)

Gerade erst angenommen hat Maximilian Aigner (25) die Rolle des Landesrates. Am Abend seiner ersten ÖVP-Ballnacht schüttelte er aber mehr Hände als so manche ÖVP-Granden. Nicht nur die anwesenden Damen wollten den jungen Politiker einmal aus der Nähe sehen. Aigner nahm die Herausforderung – rund 600 Gäste nahmen an dem Ball teil – gelassen. Sogar für ein Tänzchen mit Parteikollegin und Vizebürgermeisterin von Saalbach-Hinterglemm, Sandra Hasenauer, fand er noch Zeit.

Florian Gschaider und Manuela Stöckl mit Showeinlage
Florian Gschaider und Manuela Stöckl mit Showeinlage(Bild: Markus Tschepp)

Dabei machten die beiden fast so eine gute Figur wie die Dancings Stars Florian Gschaider und Manuela Stöckl. Das ORF-Tanzpaar eröffnete die „Schwarze Nacht“ mit einer spektakulären Showeinlage.

Lesen Sie auch:
Ex-Ministerin Karoline Edtstadler spricht im großen Interview auch über ihre Hürden als Frau an ...
Krone Plus Logo
Edtstadler-Interview
„Lasse mir nicht vorschreiben, Dirndl zu tragen“
20.12.2025
Erst 25 Jahre alt
Salzburgs jüngster Landesrat Aigner angelobt
17.12.2025

Dafür gab es bewundernden Applaus. Unter anderem von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, dem ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Stadt-Vizebürgermeister Florian Kreibich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
221.152 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
214.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
172.758 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf