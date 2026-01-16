Jetzt dürfen alle Karoline Edtstadlers Liebe sehen

Gerade erst angenommen hat Maximilian Aigner (25) die Rolle des Landesrates. Am Abend seiner ersten ÖVP-Ballnacht schüttelte er aber mehr Hände als so manche ÖVP-Granden. Nicht nur die anwesenden Damen wollten den jungen Politiker einmal aus der Nähe sehen. Aigner nahm die Herausforderung – rund 600 Gäste nahmen an dem Ball teil – gelassen. Sogar für ein Tänzchen mit Parteikollegin und Vizebürgermeisterin von Saalbach-Hinterglemm, Sandra Hasenauer, fand er noch Zeit.