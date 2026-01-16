Jetzt dürfen alle Karoline Edtstadlers Liebe sehen

Der ÖVP-Ball, die „Schwarze Nacht“, fand am Freitag erstmals in Puch statt. Auch für Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gab es eine Premiere: Sie wagte ein erstes romantisches Tänzchen am gesellschaftlichen Parkett mit ihrem Lebenspartner Markus Fauland.
„Wesentlich anders fühlt sich die erste ,Schwarze Nacht’ in der Funktion als Landeshauptfrau jetzt auch nicht an“, stellte Edtstadler am Freitagabend beim ÖVP-Ball im Zentrum für Visionen in Puch ganz nüchtern fest.
Wesentlich mehr Emotionen konnte der 44-Jährigen eine andere Premiere an dem Abend entlocken: Sie wagte das erste Tänzchen am gesellschaftlichen Parkett mit ihrem Lebensgefährten Markus Fauland (58). „Beim Tanzen führt ganz klar er“, sagte die Landeshauptfrau über die kurzen Momente, in denen sie die Führungsrolle zumindest auf privater Ebene einmal abgab.
Gerade erst angenommen hat Maximilian Aigner (25) die Rolle des Landesrates. Am Abend seiner ersten ÖVP-Ballnacht schüttelte er aber mehr Hände als so manche ÖVP-Granden. Nicht nur die anwesenden Damen wollten den jungen Politiker einmal aus der Nähe sehen. Aigner nahm die Herausforderung – rund 600 Gäste nahmen an dem Ball teil – gelassen. Sogar für ein Tänzchen mit Parteikollegin und Vizebürgermeisterin von Saalbach-Hinterglemm, Sandra Hasenauer, fand er noch Zeit.
Dabei machten die beiden fast so eine gute Figur wie die Dancings Stars Florian Gschaider und Manuela Stöckl. Das ORF-Tanzpaar eröffnete die „Schwarze Nacht“ mit einer spektakulären Showeinlage.
Dafür gab es bewundernden Applaus. Unter anderem von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, dem ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Stadt-Vizebürgermeister Florian Kreibich.
