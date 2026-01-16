Gastronom schlittert mit Porsche-Hotel in Pleite

Zwei Hauben vom Gault Millau

Gemeinsam mit seiner Partnerin hatte Reinhartshuber Ende 2023 Hotel und Restaurant am Mondseer Marktplatz von Iris Porsche gepachtet. Zuvor war er lange in der Stadt Salzburg (Gwandhaus) und in Thalgau (Platzhirsch) mit Betrieben aktiv und hatte sich einen Namen erkocht. In Mondsee erhielt Reinhartshuber unter anderem zwei Hauben vom Gault Millau verliehen.