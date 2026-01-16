Vorteilswelt
Insolvenz angemeldet

Gastronom schlittert mit Porsche-Hotel in Pleite

Salzburg
16.01.2026 11:16
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Salzburger Spitzengastronom Christoph Reinhartshuber muss mit seinem Platzhirsch e.U. Insolvenz anmelden. Zuletzt betrieb er mit seiner Partnerin das Hotel und Restaurant von Iris Porsche in Mondsee (Oberösterreich).

0 Kommentare

Seit dem 7. Jänner hat das weit über die Grenzen des Mondsees hinaus bekannte Hotel von Iris Porsche geschlossen. Nun sind die Gründe für die plötzliche Schließung bekannt. Christoph Reinhartshuber musste mit der Platzhirsch e.U. Insolvenz anmelden.

Zwei Hauben vom Gault Millau
Gemeinsam mit seiner Partnerin hatte Reinhartshuber Ende 2023 Hotel und Restaurant am Mondseer Marktplatz von Iris Porsche gepachtet. Zuvor war er lange in der Stadt Salzburg (Gwandhaus) und in Thalgau (Platzhirsch) mit Betrieben aktiv und hatte sich einen Namen erkocht. In Mondsee erhielt Reinhartshuber unter anderem zwei Hauben vom Gault Millau verliehen. 

Die erste Tagsatzung beim Landesgericht Salzburg findet am 25. März statt. Über die genauen Rückstände des Einzelunternehmens ist noch nichts bekannt.

Zukunft unklar
Wie es mit dem Hotelbetrieb der Gattin von Gerhard Porsche weitergeht, ist derzeit noch unklar. Schon vor der Übernahme durch das Gastro-Paar war es im kleinen Luxushotel für Monate still geworden.

