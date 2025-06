Arzttermin: „Hotline heilt keine Wartezeiten!“

Auch zahlreiche konkrete Vorschläge zur Verbesserung der momentanen Schieflage sind im Forum zu lesen. Eine der prominentesten Ideen ist, die Zahl der Kassenärzte zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich attraktiver zu gestalten. Leser akitaopa regt an, Wahlärzte stärker in das System einzubinden, indem ihre Leistungen einfacher über die Krankenkassen abgerechnet werden können.